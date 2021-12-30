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- Manisa'da araç kontrolden çıktı: 1 kişi ağır yaralı
Manisa'da araç kontrolden çıktı: 1 kişi ağır yaralı
İzmir'den Uşak'a seyreden araç, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Kaza etkisiyle araçta sıkışan 51 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 30.12.2021 - 12:25
- Güncelleme : 30.12.2021 - 12:29
İzmir'den Uşak istikametine giden Bayram Çatak kontrolündeki 35 LN 052 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, Manisa'nın Kula ilçesinde direksiyon kontrolünü kaybetti.
KALDIRIMA ÇARPARAK DURABİLDİ
Kontrolden çıkarak yola savrulan araç, yol kenarındaki kaldırıma çarparak durdu.
51 YAŞINDAKİ KADIN ARACA SIKIŞTI
Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan yolcu Şerife Çatak (51), olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
AĞIR YARALI KADIN TEDAVİ ALTINDA
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çatak, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.