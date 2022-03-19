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- Manisa’da aracın çarptığı çocuk, ağır yaralandı
Manisa’da aracın çarptığı çocuk, ağır yaralandı
Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan kız çocuğu metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan çocuğun kaza anı kameralara yansıdı
- İHA
- 19.03.2022 - 09:18
- Güncelleme : 19.03.2022 - 09:20
Manisa’nın Alaşehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki kazada D.Ü. (12) isimli kız çocuğu arkadaşlarıyla birlikte okul çıkışında yolun karşısına geçmeye çalıştı.
O sırada E.M. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklendi.
Kazada ağır yaralanan D.Ü., 112 Acil servis ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
KAZA KAMERAYA YANSIDI
Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, kaza anı ve kaza sonrası küçük kızın arkadaşlarının feryatları ve panikleri güvenlik kamerasına yansıdı.
Manisa'da otomobilin çarptığı çocuk metrelerce öteye sürüklendi
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Durumu ağır olan çocuk yaşam savaşı verirken polis, otomobil sürücüsü E.M.’yi gözaltına aldı.