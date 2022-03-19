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    Manisa’da aracın çarptığı çocuk, ağır yaralandı

    Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan kız çocuğu metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan çocuğun kaza anı kameralara yansıdı
    • İHA
    • 19.03.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 19.03.2022 - 09:20
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    Manisa’da aracın çarptığı çocuk, ağır yaralandı

    Manisa’nın Alaşehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki kazada D.Ü. (12) isimli kız çocuğu arkadaşlarıyla birlikte okul çıkışında yolun karşısına geçmeye çalıştı.

    O sırada E.M. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklendi.

    Kazada ağır yaralanan D.Ü., 112 Acil servis ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    KAZA KAMERAYA YANSIDI

    Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, kaza anı ve kaza sonrası küçük kızın arkadaşlarının feryatları ve panikleri güvenlik kamerasına yansıdı.

    Manisa'da otomobilin çarptığı çocuk metrelerce öteye sürüklendi

    VİDEO

    SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

    Durumu ağır olan çocuk yaşam savaşı verirken polis, otomobil sürücüsü E.M.’yi gözaltına aldı.

    Manisa’da aracın çarptığı çocuk, ağır yaralandı #1

    Manisa’da aracın çarptığı çocuk, ağır yaralandı #2


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