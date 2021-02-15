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    Manisa’da aynı aileden 3 kişi öldü

    Aile arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu bir kişi, annesini av tüfeği ile vuran babasını ve aynı odada bulunan babaannesini öldürdü.
    • AA
    • 15.02.2021 - 07:17
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 08:55
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    Manisa’da aynı aileden 3 kişi öldü

    Manisa'nın Alaşehir ilçesi Çarıktekke Mahallesi'nde ikamet eden Süleyman Özcan (41), eşi Raziye Özcan (41) ile tartışmaya başladı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman Özcan, eşini av tüfeği ile vurarak öldürdü.

    BABASININ ELİNDEN TÜFEĞİ ALIP, DEHŞET SAÇTI

    Bu sırada çiftin oğlu Hüseyin Özcan (22), bıçakla saldırdığı babasının elinden aldığı av tüfeği ile Süleyman Özcan'ı ve aynı odada bulunan babaannesi Karanfil Özcan'ı (82) vurdu.

    Süleyman Özcan ve Karanfil Özcan olay yerinde hayatını kaybetti.

    Manisa’da aynı aileden 3 kişi öldü #1

    KENDİNİ İHBAR ETTİ

    Hüseyin Özcan'ın bir süre sonra kendisini ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kendisini bıçakla hafif şekilde yaralayan Hüseyin Özcan, sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Manisa’da aynı aileden 3 kişi öldü #2

    “BİR AİLE YOK OLDU”

    Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Mahalle'nin muhtarı Mustafa Çetin olaya ilişkin, "Bu gece köyümde bir olay yaşandı. Anlatmakta zorlanıyorum bir aile yok oldu. Jandarmanın aramasıyla haberim oldu." dedi.

    Manisa’da aynı aileden 3 kişi öldü #3

    Manisa’da aynı aileden 3 kişi öldü #4

    Manisa’da aynı aileden 3 kişi öldü #5

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