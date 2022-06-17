Petrol
118.18
-1.36%
Euro
18.1551
-0.66%
Dolar
17.3104
0.07%
Altın
1.029
-0.33%
Borsa
2504
0.74%
Bitcoin
361.311
-2.21%
BTXN Coin
8.35
-7.63%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Manisa’da baba ile oğlu otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

    Otomobilin çarptığı motosikletteki baba ile oğlu, aracın altına girmekten son anda kurtuldu. Otomobilin de takla attığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 17.06.2022 - 16:06
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 16:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa’da baba ile oğlu otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

    Manisa’nın Turgutlu ilçesi Kervan Yolu Caddesi'nden Acıbadem Yolu Sokak'a dönüş yapan Tunay Araz'ın (19) kullandığı 35 EU 110 plakalı otomobil, saat 11.30 sıralarında önce Atilla Çetin (36) yönetimindeki 45 ZC 5057 plakalı motosiklete ardından da yol kenarındaki direğe ve kaldırıma çarpıp takla attı.

    Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kasksız motosikletli Atilla Çetin ve arkasındaki oğlu Talha Çetin (8), yola fırladı.

    Otomobilin altında kalacaklardı

    Baba-oğul, takla atan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

    Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Tunay Araz da araçtan kendisi çıktı.

    DHA’nın haberine göre kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

    Manisa’da baba ile oğlu otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu VİDEO

    Sağlık durumları iyi

    Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan baba ve oğulun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Manisa’da baba ile oğlu otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu #1

    Manisa’da baba ile oğlu otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu #2

    Manisa’da baba ile oğlu otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu #3

    Manisa’da baba ile oğlu otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu #4


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    İstanbul'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

    Nisanda kısa vadeli dış borç stoku arttı
    Ekonomi

    Nisanda kısa vadeli dış borç stoku arttı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir