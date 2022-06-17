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- Manisa’da baba ile oğlu otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
Manisa’da baba ile oğlu otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
- 17.06.2022 - 16:06
- Güncelleme : 17.06.2022 - 16:28
Manisa’nın Turgutlu ilçesi Kervan Yolu Caddesi'nden Acıbadem Yolu Sokak'a dönüş yapan Tunay Araz'ın (19) kullandığı 35 EU 110 plakalı otomobil, saat 11.30 sıralarında önce Atilla Çetin (36) yönetimindeki 45 ZC 5057 plakalı motosiklete ardından da yol kenarındaki direğe ve kaldırıma çarpıp takla attı.
Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kasksız motosikletli Atilla Çetin ve arkasındaki oğlu Talha Çetin (8), yola fırladı.
Otomobilin altında kalacaklardı
Baba-oğul, takla atan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Tunay Araz da araçtan kendisi çıktı.
DHA’nın haberine göre kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Manisa’da baba ile oğlu otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu VİDEO
Sağlık durumları iyi
Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan baba ve oğulun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.