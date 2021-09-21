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    Manisa'da baba katili kadın, tutuklandı

    Manisa'nın Kula ilçesinde cinnet geçirdikten sonra babasını bıçakla öldüren genç kadın, tutuklanma talebi ile sevk edildiği mahkemece tutuklanarak kadın cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 21.09.2021 - 20:44
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 21:07
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    Manisa'da baba katili kadın, tutuklandı

    Bugün sabah saatlerinde Kula’ya bağlı kırsal Bayramşah Mahallesi'nin Altıkapılı mevkiinde meydana gelen olayda, eşinden ayrılan ve boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 36 yaşındaki Sultan Coşkun, beraber ikamet ettikleri babası Recep Akkoyun (69) ile tartıştı.

    BABASINI BOĞAZINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

    Tartışmanın şiddetlenmesiyle, genç kadın babasını boğazından bıçaklayarak öldürüp, ablası Selma Akkoyun'a itirafta bulundu.

    İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirlerken, katil zanlısı Sultan Coşkun (36), jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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    Manisa'da baba katili kadın, tutuklandı VİDEO

    TUTUKLANDI

    İşlemleri için Kula İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığı’na götürülen katil zanlısı kadın, tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Kula Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarılan katil zanlısı, tutuklu yargılanmak üzere Salihli T Tipi Kadın Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.
    Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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