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    Manisa'da babası tarafından hastaneye bırakılan bebek, annesine teslim edildi

    Babası M.U.Ş. tarafından Kula Devlet Hastanesi'ne bırakılan 5 aylık Arel bebek, Afyonkarahisar'daki annesi K.A.Ş.'ye teslim edildi.
    • 20.08.2022 - 15:19
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    Manisa'da babası tarafından hastaneye bırakılan bebek, annesine teslim edildi

    Manisa’nın Kula ilçesinde, dün akşam saatlerinde M.U.Ş. isimli bir şahıs, kucağındaki 5 aylık Arel isimli bebeği, yalınayak geldiği devlet hastanesinde, çok ağladığını öne sürerek sağlık personeline teslim etti.

    Hastane personeli bebekle ilgilenirken M.U.Ş. kaçtı. DHA’nın haberine göre; sağlık personeli, açlıktan ağladığı belirlenen 5 aylık bebeğe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra karnını doyurdu.

    Personel, babaya ulaşılamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Polis ekipleri, hastaneni güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı.

    Uşak istikametine gittiği tespit edildi

    Bebeği bıraktığı belirlenen M.U.Ş.’nin 07 APD 538 plakalı araçla ortadan kaybolduğunu belirlendi.

    İlçe giriş ve çıkışlarındaki plaka tanıma sistemlerini de incelemeye alan polis, şüpheli babanın bebeği bıraktıktan sonra Uşak istikametine gittiğini saptadı.

    Boşanma aşamasındaki eşini yaraladı, bebeği kaçırdı

    Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi. M.U.Ş.'nin Afyonkarahisar'da boşanma aşamasında olduğu ve kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşini bıçakla yaraladıktan sonra bebeği kaçırdığı ve hakkında yakalama kararı çıkartıldığını tespit etti. Şüpheli M.U.Ş.'nin yakalanması için Kula, Uşak ve Afyonkarahisar emniyet ekipleri harekete geçti.

    Manisa da babası tarafından hastaneye bırakılan bebek, annesine teslim edildi #1

    Annesine teslim edildi

    Kula Devlet Hastanesi'ndeki personel bebeğe sahip çıkarken, Afyonkarahisar'da eşi tarafından bıçaklanan ve durumu iyi olduğu öğrenilen anneye ulaşıldı.

    Arel bebek, gece saatlerinde Kula Devlet Hastanesi'ne gelen annesi K.A.Ş.'ye teslim edildi. Arel'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri şüpheli M.U.Ş.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

    Manisa da babası tarafından hastaneye bırakılan bebek, annesine teslim edildi #2


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