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    Manisa’da bacakları kesilerek öldürülen kedi sayısı 7 oldu

    Turgutlu’da bir kedi, 4 bacağı kesilmiş halde ölü bulundu. İlçede geçen yıl ekim ayından bu yana bacakları kesilerek öldürülen kedi sayısı 7'ye yükseldi.
    • DHA
    • 14.03.2022 - 16:44
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    Manisa’da bacakları kesilerek öldürülen kedi sayısı 7 oldu

    Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi'ndeki Hakan Uykan Parkı'nda, geçen yıl 29 Ekim'de bacakları kesik halde 2 kedi ölüsü bulundu.

    Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, biri yavru 2 kedinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

    Görüntülerin yayılmasıyla, olay vatandaşların tepkisini çekti. 17 ve 18 Kasım'da da birer kedi daha 4 bacağı kesilmiş olarak ölü bulundu.

    20 Kasım'da ise Turgutlu Devlet Hastanesi otoparkında 1 kedi, yine 4 bacağı kesilmiş halde ve ölü görüldü.

    ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

    21 Şubat'ta yine Selvilitepe Mahallesi'ndeki Manolya Sokak'ta yol kenarında 1 kedi daha benzer şekilde bulununca, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından, şüpheli ya da şüphelilerinin yakalanması için özel ekip oluşturuldu.

    2'şer kişilik 6 polisten oluşan özel ekip, Selvilitepe Mahallesi'nde kamera kayıtlarını izleyip, detaylı inceleme başlattı.

    Manisa’da bacakları kesilerek öldürülen kedi sayısı 7 oldu #1

    BÜYÜ YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

    Soruşturmada kapsamında, geçen 29 Kasım'da N.U. (58), gözaltına alındı. Evindeki aramada büyü ile ilgili kitaplar ve büyü yapmakta kullandığı tahmin edilen yılan derisi, eşek kılı, deve tüyü, domuz yağı gibi malzemeler çıkan N.U., kedilerin de bacaklarını büyüde kullanmak için kestiği şüphesiyle sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    ÖLDÜRÜLEN KEDİ SAYISI 7 OLDU

    Bugün de Selvilitepe Mahallesi, Bilge Sokak'ta 4 bacağı kesilmiş halde ölü kedi görenler, durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi.

    Böylece geçen 29 Ekim'den bu yana ilçede bacakları kesilerek öldürülen kedi sayısı, 7'ye yükseldi.

    “MAHALLE HALKININ, POLİSİN, BİZİM, HERKESİN PSİKOLOJİSİNİ BOZDU”

    Olay yerine giden Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği (TURHAKDER) Başkanı Seyhan Sallıtepe, “Bu kaçıncı vaka? Biz tükendik, içimiz acıyor. O hayvanların o şekilde acıyla ölmesi mahalle halkının, polisin, bizim, herkesin psikolojisini bozdu. Bir an önce bunu yapanı bulmalıyız. Halk bunu çözecek. Halkın bu işe el atması gerekiyor, el birliğiyle bunun sorumlusunu bulalım. Artık bu işe son vermeliyiz.” dedi.

    Manisa’da bacakları kesilerek öldürülen kedi sayısı 7 oldu #2

    Manisa’da bacakları kesilerek öldürülen kedi sayısı 7 oldu #3


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