Bacasını temizlemek isteyen Sabri A., bacaya kağıt koydu. Ardından benzin döktükten sonra tutuşturunca baca alev aldı. Alevler, üst kattaki dairenin yanmasına sebep oldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi İstiklal Caddesi’nde, Sabri A. isimli bir şahıs gece vakti evin bacasını temizlemek istedi.

Bacaya önce kağıt yerleştirdi ardından bir miktar benzin döktü.

Kağıtları tutuşturması ile alevlerin bacayı sarması bir oldu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Alevler, Sabri A.'nın yaşadığı dairenin üst katındaki baca girişinden dışarı çıkıp evi tutuşturdu.

İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, daha fazla büyümeden söndürüldü.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olayda ölen veya yaralanan olmazken, yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Evde kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

Manisa’da bacayı benzin döküp temizlemek istedi, yangın çıktı VİDEO



“KAĞITLARI TUTUŞTURURKEN, ALEVLER PARLADI”

Sabri A. yaşanan anları şu ifadeler ile anlattı:

"Evin bacasını temizlemek için kağıtlar yerleştirdim, sonra üzerine çabuk yanması için bir miktar gaz döktüm. Kağıtları tutuştururken, alevler parladı. Üst katın yandığını görmedim. Komşular seslenince fark ettim. Böyle olacağını bilseydim gaz dökmezdim.”

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.