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    Manisa'da bağa uçan araçta 2 'si ağır 5 yaralı

    Sarıgöl ilçesinde kontrolden çıkarak bağa uçan otomobilin içerisinde 5 kişi yaralanırken, 2'sinin durumunun kritik olduğu bildirildi.
    • İHA
    • 26.03.2022 - 16:24
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    Manisa'da bağa uçan araçta 2 'si ağır 5 yaralı

    Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Yılmaz K. idaresindeki 35 AYL 508 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetiği otomobil, yolun kenarında bulunan bağa uçtu.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

    5 KİŞİ YARALANDI

    Kazada araç içerisinde bulunan sürücü Yılmaz K. ile beraber, Süleyman A. (91), Zeynep A. (89), Birsel K. (47) ve Alperen K. (25) yaralandı.

    2 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

    Yaralılardan Süleyman A. ile Zeynep A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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