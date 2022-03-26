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- Manisa'da bağa uçan araçta 2 'si ağır 5 yaralı
Manisa'da bağa uçan araçta 2 'si ağır 5 yaralı
Sarıgöl ilçesinde kontrolden çıkarak bağa uçan otomobilin içerisinde 5 kişi yaralanırken, 2'sinin durumunun kritik olduğu bildirildi.
- İHA
- 26.03.2022 - 16:24
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Yılmaz K. idaresindeki 35 AYL 508 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetiği otomobil, yolun kenarında bulunan bağa uçtu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada araç içerisinde bulunan sürücü Yılmaz K. ile beraber, Süleyman A. (91), Zeynep A. (89), Birsel K. (47) ve Alperen K. (25) yaralandı.
2 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK
Yaralılardan Süleyman A. ile Zeynep A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.