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    Manisa'da bahçesindeki 54 ağacı kesilip, kulübesine zarar verildi

    51'i zeytin toplam 54 ağacı ile malzeme deposu olarak kullanılan kulübeye kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi. Bahçe sahibi savcılığa suç duyurusunda bulundu.
    • DHA
    • 12.10.2020 - 14:57
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    Manisa'da bahçesindeki 54 ağacı kesilip, kulübesine zarar verildi

    Manisa’nın Turgutlu ilçesi Yeni Osmancık Yolu, Arap Çeşmesi mevkisinde 57 yaşındaki emekli polis memuru Hüseyin Koluaçık'ın 2,5 dönüm bahçesindeki 51 zeytin, 1 ceviz, 1 limon 1 de muşmula ağacına, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dalları kesilerek zarar verildi.

    Koluaçık'ın tarım aletlerini koyduğu kulübenin kapısı zorlanıp, camı da kırıldı.

    Çoğu 10 yıllık olan ağaçlarına zarar verildiğini iş için gittiği Edirne'de öğrenen Koluaçık, hemen Turgutlu'ya döndü.

    GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

    Bahçesinde aylarca emek verdiği ağaçlarının kesildiğini gören Koluaçık, gözyaşlarına hakim olamadı. Gece gözüne uyku girmediğini belirten Koluaçık, savcılığa başvurup, suç duyurusunda bulundu.

    Zararının büyük olduğuna dikkati çeken Koluaçık, sorumlular bulunup, hak ettiği cezayı alana kadar hukuksal yönden hakkını arayacağını söyledi.

    Manisa da bahçesindeki 54 ağacı kesilip, kulübesine zarar verildi #1

    Manisa da bahçesindeki 54 ağacı kesilip, kulübesine zarar verildi #2

    Manisa da bahçesindeki 54 ağacı kesilip, kulübesine zarar verildi #3

    Manisa da bahçesindeki 54 ağacı kesilip, kulübesine zarar verildi #4

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