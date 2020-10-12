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Manisa'da bahçesindeki 54 ağacı kesilip, kulübesine zarar verildi

Manisa'da bahçesindeki 54 ağacı kesilip, kulübesine zarar verildi

51'i zeytin toplam 54 ağacı ile malzeme deposu olarak kullanılan kulübeye kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi. Bahçe sahibi savcılığa suç duyurusunda bulundu.