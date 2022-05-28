Petrol
115.32
1.01%
Euro
17.4088
-0.86%
Dolar
16.1911
-0.96%
Altın
964.88
-0.79%
Borsa
2439
0.00%
Bitcoin
474.420
-1.43%
BTXN Coin
12.71
-3.34%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    Manisa'da baltayla ATM'lere saldıran alkollü kişi yakalandı

    Turgutlu ilçesinde, elindeki baltayla 2 bankanın otomatik para çekme makinesi ile bir marketin camına zarar veren alkollü şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • 28.05.2022 - 07:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa'da baltayla ATM'lere saldıran alkollü kişi yakalandı

    Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde, kentin en işlek caddesi olan Atatürk Bulvarı'nda elindeki baltayla dolaşarak çevresindekileri endişelendiren M.A.T., bir bankanın otomatik para çekme makinesine saldırdı.

    Önce ATM'lere, sonra da süpermarkete balta ile saldırdı

    Balta darbeleriyle ATM'ye zarar veren şüpheli, ardından ikinci bir bankanın para çekme makinesinde de tahribata yol açtı. Dehşet saçan şüpheli bu kez elindeki balta ile bir süpermarketin camına vurdu.

    Manisa'da baltayla ATM'lere saldıran alkollü kişi yakalandı - VİDEO

    Trafik polisleri, alkollü saldırganı yakaladı

    DHA'nın aktardığına göre; 8 ATM monitörü ve klavyeleri ile süpermarketin camına zarar veren şüpheli, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen trafik polisleri tarafından etkisiz hale getirildi. Yapılan kontrolde şüpheli M.A.T.'nin 2.29 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Manisa da baltayla ATM lere saldıran alkollü kişi yakalandı #1

    Manisa da baltayla ATM lere saldıran alkollü kişi yakalandı #2

    Manisa da baltayla ATM lere saldıran alkollü kişi yakalandı #3

    Manisa da baltayla ATM lere saldıran alkollü kişi yakalandı #4


    İlginizi Çekebilir

    Aksaray'da banyoda, boya kutuları içerisinde kenevir bulundu
    3. Sayfa

    Aksaray'da banyoda, boya kutuları içerisinde kenevir bulundu

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Çin ve Rusya, Kuzey Kore'ye yeni yaptırımları veto etti
    Dünya

    Çin ve Rusya, Kuzey Kore'ye yeni yaptırımları veto etti

    Görüş Bildir