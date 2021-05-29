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- Manisa'da bariyerlere çarpan otomobil yandı
Manisa'da bariyerlere çarpan otomobil yandı
- İHA
- 29.05.2021 - 14:25
- Güncelleme : 29.05.2021 - 14:44
Manisa'nın Kula ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Ertan Payaz idaresindeki 35 P 8829 plakalı hafif ticari otomobil, Payaz'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kontrolden çıktı.
OTOMOBİL YANMAYA BAŞLADI
Orta bariyerlere çarpan otomobil, çarpmanın şiddetiyle bariyerlerin tam ortasına düştü.
Kazada otomobil şoförü yara almazken, yanında yolcu olarak bulunan Ayla Payaz yaralandı.
Kaza sebebiyle orta bariyerlere düşen otomobil, bir anda yanmaya başladı.
Araç içerisinde 2 kişi kendi imkanları ile araçtan çıktığı öğrenildi.
Manisa'da bariyerlere çarpan otomobil yandı VİDEO
İTFAİYE YANAN ARACA MÜDAHALE ETTİ
Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerinde ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, itfaiye ekipleri de yanan araca müdahale etti.
Kısa sürede küle dönen otomobil, tamamen kullanılamaz hale geldi. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
VATANDAŞLAR KAYDETTİ
Hafif ticari otomobilin yandığı anlar, yoldan geçen vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Görüntülerde, otomobilin kazanın hemen ardından alev alev yandığı ve araç içerisinden çıkan 2 kişinin feryat ettiği görünüyor.