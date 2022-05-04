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    Manisa'da, bayram ziyaretinde babasının cansız bedeniyle karşılaştı

    Eşinden ayrı yaşayan 69 yaşındaki Abidin Sekendiz'in cansız bedeni, kendisini bayramda ziyarete gelen kızı ve damadı tarafından bulundu.
    • 04.05.2022 - 09:32
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    Manisa'da, bayram ziyaretinde babasının cansız bedeniyle karşılaştı

    Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, babası ile bayramlaşmak için evine gelen kızı ve damadı acı bir manzara ile karşılatı.

    Eşinden ayrı yaşayan evli ve 4 çocuk babası 69 yaşındaki Abidin Sekendiz, Şehitler Mahallesi Şehit Oğuz Erbay Sokak’taki evinde, kızı ve damadı tarafından ölü olarak bulundu.

    Yerde hareketsiz yatarken buldular

    DHA’nın haberine göre; kızı Şükriye Akbal, eşi Faruk Akbal ile birlikte zili çalıp bir süre bekledi.

    İçeriden ses gelmemesi üzerine kapının açık olduğunu fark eden çift eve girdi. Abidin Sekendiz’i yerde hareketsiz şekilde yatarken bulan damat Faruk Akbal, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Sekendiz'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Çift, gözyaşlarına boğuldu

    Akbal çifti, babalarının vefatıyla gözyaşlarına boğuldu.

    Sekendiz’in cansız bedeni, polis ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Manisa da, bayram ziyaretinde babasının cansız bedeniyle karşılaştı #1


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