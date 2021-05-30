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Manisa'da biçerdöverden çıkan kıvılcım tarlayı yaktı

Manisa'da biçerdöverden çıkan kıvılcım tarlayı yaktı

Biçerdöverden çıkan kıvılcımın neden olduğu değerlendirilen yangında, toplam 250 dönüm buğday ve arpa ekili alan kullanılmaz hale geldi.