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- Manisa'da biçerdöverden çıkan kıvılcım tarlayı yaktı
Manisa'da biçerdöverden çıkan kıvılcım tarlayı yaktı
Biçerdöverden çıkan kıvılcımın neden olduğu değerlendirilen yangında, toplam 250 dönüm buğday ve arpa ekili alan kullanılmaz hale geldi.
- DHA
- 30.05.2021 - 16:31
Manisa'nın Salihli ilçesinde, buğday ve arpa ekili tarlaların bulunduğu alanda yangın çıktı.
Yangına, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği'ne bağlı 8 itfaiye aracı ve 2 su tankeri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı toplam 21 personelle müdahale edildi.
250 DÖNÜM KÜL OLDU
Biçerdövere ait çarkların taşlara vurması sonucu çıkan kıvılcım nedeniyle çıktığı değerlendirilen yangında, 8 üreticiye ait 40 dönümü arpa, 210 dönümü buğday olmak üzere toplam 250 dönüm ekili alan zarar gördü.
Alevler itfaiye ekiplerinin çabası sonucu 1 saatte güçlükle söndürüldü.