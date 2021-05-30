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    Manisa'da biçerdöverden çıkan kıvılcım tarlayı yaktı

    Biçerdöverden çıkan kıvılcımın neden olduğu değerlendirilen yangında, toplam 250 dönüm buğday ve arpa ekili alan kullanılmaz hale geldi.
    • DHA
    • 30.05.2021 - 16:31
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    Manisa'da biçerdöverden çıkan kıvılcım tarlayı yaktı

    Manisa'nın Salihli ilçesinde, buğday ve arpa ekili tarlaların bulunduğu alanda yangın çıktı.

    Yangına, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği'ne bağlı 8 itfaiye aracı ve 2 su tankeri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı toplam 21 personelle müdahale edildi.

    250 DÖNÜM KÜL OLDU

    Biçerdövere ait çarkların taşlara vurması sonucu çıkan kıvılcım nedeniyle çıktığı değerlendirilen yangında, 8 üreticiye ait 40 dönümü arpa, 210 dönümü buğday olmak üzere toplam 250 dönüm ekili alan zarar gördü.

    Alevler itfaiye ekiplerinin çabası sonucu 1 saatte güçlükle söndürüldü.

     


    Manisa da biçerdöverden çıkan kıvılcım tarlayı yaktı #1

    Manisa da biçerdöverden çıkan kıvılcım tarlayı yaktı #2

    Manisa da biçerdöverden çıkan kıvılcım tarlayı yaktı #3

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