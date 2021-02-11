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Manisa’da bin 73 litre sahte içki ele geçirildi

Manisa’da bin 73 litre sahte içki ele geçirildi

Şehzadeler'de jandarma ve polis ekipleri tarafından düzenlenen sahte içki operasyonunda bin 73 litre sahte içki ele geçirilirken, gözaltına alınan bir kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.