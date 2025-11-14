Manisa'da binadan düşen kediyi polisin hızlı hamlesi kurtardı

- Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kedi binanın ikinci katından düşerken polis hızlı müdahale etti.
- Polis memuru, kedinin düşüş hızını azaltarak zemine çarpmasını önledi.
- Yara almayan kedi, olay yerinden uzaklaştı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, Mithatpaşa Caddesi’nde Devriye Ekipler Amirliği’nin yanında bulunan binada bir kedinin mahsur kaldığını gören polisler, hayvanı bir süre izleyip durumunu değerlendirdikten sonra cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, düşme ihtimaline karşı kediyi yakalamak amacıyla şapkasını çıkararak bekledi.
DÜŞÜŞ HIZINI AZALTTI
Binadan düşen kedi, önce polis memurunun koluna çarptı. Polis, kediyi tam olarak yakalayamasa da düşüş hızını azaltarak zemine çarpmasını önledi.
Yara almadan kurtulan kedi, korkuyla bölgeden uzaklaştı.
O anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.