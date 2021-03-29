Manisa’da bir araçta 1,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Uyuşturucu madde nakleden ve kullanan kişilere yönelik gerçekleştirilen aramalarda, 1,5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara göz açtırmadı.

Hem nakleden hem kullanan kişilere yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, şüpheli olduğu tespit edilen bir araç şehir girişinde durduruldu.

Araçta gerçekleştirilen aramada, 1 kilo 501 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Olayla bağlantılı 2 kişi, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

İfadeleri alınan şahıslar, adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.