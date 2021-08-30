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- Manisa'da bir fabrikanın bahçesindeki plastikler alev aldı
Manisa'da bir fabrikanın bahçesindeki plastikler alev aldı
- İHA
- 30.08.2021 - 12:48
- Güncelleme : 30.08.2021 - 13:01
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, plastik kasa üretimi yapan bir fabrikanın bahçesindeki plastikler bir anda alev aldı.
Plastiklerin hızla tutuşmasıyla büyüyen yangın paniğe neden olurken, imalathanedeki 7 işçi yangına müdahale etmeye çalıştı.
YANGIN SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Alevlerin yükselmesiyle birlikte ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını diğer işletmelere ve fabrika binasına sıçramadan söndürdü.
Manisa'da bir fabrikanın bahçesindeki plastikler alev aldı VİDEO
50 BİN PLASTİK KASA YANDI
Yangında can kaybı veya yaralanan olmazken 50 bin plastik kasanın yandığı ve maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yangının önce bahçedeki kuru otlardan çıktığı, ardından da plastik kasalara sıçradığı ihtimali üzerinde durulurken Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.