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    Manisa'da bir fabrikanın bahçesindeki plastikler alev aldı

    Bir plastik kasa fabrikasının bahçesinde çıkan yangın paniğe neden olurken, yaklaşık 50 bin plastik kasa kül oldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
    • İHA
    • 30.08.2021 - 12:48
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 13:01
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    Manisa'da bir fabrikanın bahçesindeki plastikler alev aldı

    Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, plastik kasa üretimi yapan bir fabrikanın bahçesindeki plastikler bir anda alev aldı.

    Plastiklerin hızla tutuşmasıyla büyüyen yangın paniğe neden olurken, imalathanedeki 7 işçi yangına müdahale etmeye çalıştı.

    YANGIN SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

    Alevlerin yükselmesiyle birlikte ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını diğer işletmelere ve fabrika binasına sıçramadan söndürdü.

    Manisa'da bir fabrikanın bahçesindeki plastikler alev aldı VİDEO


    Manisa da bir fabrikanın bahçesindeki plastikler alev aldı #1

    50 BİN PLASTİK KASA YANDI

    Yangında can kaybı veya yaralanan olmazken 50 bin plastik kasanın yandığı ve maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi.

    Manisa da bir fabrikanın bahçesindeki plastikler alev aldı #2

    OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Yangının önce bahçedeki kuru otlardan çıktığı, ardından da plastik kasalara sıçradığı ihtimali üzerinde durulurken Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

    Manisa da bir fabrikanın bahçesindeki plastikler alev aldı #3

    Manisa da bir fabrikanın bahçesindeki plastikler alev aldı #4

    Manisa da bir fabrikanın bahçesindeki plastikler alev aldı #5

    Manisa da bir fabrikanın bahçesindeki plastikler alev aldı #6

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