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Manisa'da bir fabrikanın bahçesindeki plastikler alev aldı

Manisa'da bir fabrikanın bahçesindeki plastikler alev aldı

Bir plastik kasa fabrikasının bahçesinde çıkan yangın paniğe neden olurken, yaklaşık 50 bin plastik kasa kül oldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.