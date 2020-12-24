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    Manisa’da bir grup genç okula saldırdı

    Manisa'da bir grup, girdikleri okul bahçesinde yer alan eğitim materyallerine saldırdı.
    • İHA
    • 24.12.2020 - 03:57
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 04:01
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    Manisa’da bir grup genç okula saldırdı

    Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Mehmet Suphi Egemen İlkokulu’nda, henüz kimliği belirlenemeyen saldırganlar, okul demirlerinden atlayarak bahçeye girdi.

    EĞİTİM MATERYALLERİNE SALDIRDILAR

    Okul bahçesinde yer alan eğitim materyallerini hedef alan saldırganlar sera, hayvan figürleri ve oyuncak trene zarar verdi. Saldırganlar ayrıca okula ait otopark demirlerini de tekmeleyerek kırdı. Saldırganların okula zarar verdiği anlar ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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