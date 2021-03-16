Manisa’da bir kişi darbedilerek öldürüldü

İple bağlanıp sopalarla dövülmesi sonucu ağır yaralanan 39 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi’ndeki mesire alanı yakınlarında İlyas Filiz (39) ile Ali Akın (31) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın yumruklu kavgaya dönüşmesi üzerine İlyas Filiz, Ali Akın’ı karın bölgesinden bıçakla yaralayıp, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Ali Akın’ın yaralandığını duyan arkadaşları, Filiz’i saklandığı yerde yakaladı.

DÖVEREK ÖLDÜRDÜLER

Filiz’i iple bağlayan E.T (27), M.K (26), İ.D.E (20), K.A. (26) isimli şüpheliler sopa ve yumruk darbeleri ile öldüresiye dövdü.

Ağır yaralı olarak Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Filiz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

(Ali Akın)

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Öte yandan bıçak darbesi ile ağır yaralan Ali Akın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından önce özel bir hastaneye, buradan da Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak göz altına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ederken, tedavisi süren Akın’ın durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi.

(İlyas Filiz)