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    Manisa'da bir kişi gölde balık tutmak isterken boğuldu

    Gördes ilçesinde balık tutmak için girdiği gölette gözden kaybolan Abdullah Öncü’nün cesedine ulaşıldı.
    • İHA
    • 05.08.2020 - 01:04
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    Manisa'da bir kişi gölde balık tutmak isterken boğuldu

    Manisa'nın Gördes ilçesinde balık tutmak için Doğanpınar Mahallesindeki gölete giden Abdullah Öncü (44) suya girdi.

    Bir süre sonra Öncü’nün gözden kaybolduğunu fark eden çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi.

    CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

    Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri suda arama çalışması başlattı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisinin de destek verdiği arama çalışmalarında Abdullah Öncü'nün cansız bedenine ulaşıldı.

    Ekipler tarafından göletten çıkarılan Öncü'nün cenazesi savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

    Öte yandan arama çalışmalarını takip eden Öncü’nün yakınları, acı haberi almalarının ardından büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Manisa'da bir kişi gölde balık tutmak isterken boğuldu #1

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