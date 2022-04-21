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    Manisa'da bir kişi kuzenini av tüfeğiyle öldürdü

    Manisa Salihli'de kuzeni Ali D. tarafından av tüfeğiyle başından vurulan Ramazan Dağ hayatını kaybetti.
    • 21.04.2022 - 21:53
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    Manisa'da bir kişi kuzenini av tüfeğiyle öldürdü

    Saat 17.00 sıralarında Manisa'nın Salihli ilçesi Başlıoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunan Ali D.(55) ile Ramazan Dağ, Devler Mevkisinde hayvan otlattıkları sırada tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşüğü olayda Ali D., Ramazan Dağ'ın başına av tüfeğiyle ateş ederek olay yerinden kaçtı.

    Hayatını kaybetti

    DHA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli Ali. D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Manisa da bir kişi kuzenini av tüfeğiyle öldürdü #1


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