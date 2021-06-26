Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini silahla vurarak öldürdü.

Saat 22.00 sıralarında Akhisar ilçesi Reşatbey Mahallesi 315 sokak üzerinde bir evde meydana gelen olayda 43 yaşındaki Sadriye Şen ve Recep Şen henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

EŞİNİ GÖĞSÜNDEN VURARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi ile Recep Şen üzerindeki ruhsatsız silahla eşi Sadriye Şen’in göğsünden vurarak öldürdü. Silah seslerini duyan komşuları, polis ekiplerini araması üzerine olay yerine gelen ekipler eşini öldüren Recep Şen’i tutukladı.

2 çocuk annesi Sadriye Şen’in cenazesi ise savcılık incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da bir kişi tartıştığı eşini göğsünden silahla vurdu VİDEO

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