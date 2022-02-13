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    Manisa'da bir kişi tartıştığı kişiyi başından vurdu

    Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla başından vurulan şahıs ağır yaralandı.
    • İHA
    • 13.02.2022 - 20:13
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    Manisa'da bir kişi tartıştığı kişiyi başından vurdu

    Manisa'nın Alaşehir ilçesi Sarısu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, sokak üzerinde karşılaşan V.Ç. (20) ile Z.P. (27) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    BAŞINDAN VURDU

    Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine V.Ç., yanında bulunan tabancasıyla Z.P.’yi başından vurdu. Ağır yaralanan Z.P., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla önce Alaşehir Devlet Hastanesine ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

    Öte yandan olay sonrası kaçan şüpheli V.Ç.’nin yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

    Manisa da bir kişi tartıştığı kişiyi başından vurdu #1


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