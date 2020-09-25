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- Manisa'da bir madenci, indiği kamyonun altında kalarak can verdi
Manisa'da bir madenci, indiği kamyonun altında kalarak can verdi
Özel bir maden ocağında işçi çavuşu olarak çalışan madenci, kamyondan inip karşıya geçtiği sırada, indiği kamyon tarafından ezildi. Maden işçisi hayatını kaybederken, kamyon şoförü gözaltına alındı.
- DHA
- 25.09.2020 - 15:28
Manisa'nın Soma ilçesindeki Eynez bölgesinde özel bir maden ocağında işçi çavuşu olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Nurettin Alkaya, S.K. yönetimindeki 45 AAJ 648 plakalı kamyondan indikten sonra yolun karşına geçmek istedi.
Bu sırada Alkaya'yı fark etmeyen S.T., kamyonuyla hareket etti. Kamyonun altında kalan Nurettin Alkaya, ağır yaralandı.
KURTARILAMADI
Alkaya'ya ilk müdahaleyi, ocağın sağlık görevlileri yaptı. Çağırılan 112 Acil Servis ekibinin tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Ölümüyle mesai arkadaşlarını üzüntüye boğan Nurettin Alkaya'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Soma Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI
Jandarma, kazanın ardından kamyon şoförü S.K.’yi gözaltına aldı.