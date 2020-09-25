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Manisa'da bir madenci, indiği kamyonun altında kalarak can verdi

Manisa'da bir madenci, indiği kamyonun altında kalarak can verdi

Özel bir maden ocağında işçi çavuşu olarak çalışan madenci, kamyondan inip karşıya geçtiği sırada, indiği kamyon tarafından ezildi. Maden işçisi hayatını kaybederken, kamyon şoförü gözaltına alındı.