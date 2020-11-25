Eşi tarafından çocuklarının gözü önünde falçatayla boğazı kesilen Esra Oymak, anne ve babasının yardımıyla pencereden kaçarak ölümden kurtuldu.

İstanbul'da yaşayan Mikail - Esra Oymak çifti, geçim sıkıntısı nedeniyle 7 ay önce 3 çocukları ile birlikte Manisa'nın Saruhanlı ilçesine yerleşti.

Esra Oymak, 13 yıldır şiddet gördüğünü ileri sürdüğü gündelik işlerde çalışan eşi Mikail Oymak'a iddiaya göre, geçen 20 Kasım'da boşanmak istediğini söyledi.

FALÇATALI SALDIRIYA UĞRADI

Bunun üzerine sinirlenen Mikail Oymak, kızlarının gözü önünde eşinin boğazını falçatayla kesti.

Boğazında 15 santimetrelik kesik olan Esra Oymak, bu sırada tesadüfen evlerine gelen ve kavga seslerini duyan anne ile babası tarafından pencereden çıkartılarak kurtarıldı.

Manisa'da boşanmak istediği eşi tarafından saldırıya uğradı

SALDIRGAN EŞ TUTUKLANDI

Manisa Şehir Hastanesi'ne götürülerek boğazına 15 dikiş atılan Oymak, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Mikail Oymak savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Esra Oymak'ın suç duyurusunda bulunması üzerine ise 23 Kasım tarihinde tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

"ÇOCUKLARIM İÇİN SUSTUM"

Yaşadığı dehşeti gözyaşları içerisinde anlatan Esra Oymak, eşinin elinden kaçtıktan sonra da ölüm tehditlerine maruz kaldığını belirterek şunları söyledi:

"Eşimden çok şiddet gördüm, her defasında çocuklarım için sessiz kaldım. Yaptığım hata da bu oldu. Bu hata neredeyse hayatıma mal oluyordu. Şiddet gören hiçbir kadın sessiz kalmasın. Önce tartışmaya başladık. O camdan dışarı bakarken annemlerin geldiğini görmüş. Annemlerin geldiğini görünce falçatayla yanıma geldi. Falçatayı boynuma sürecekti, elini tuttum ama gücüm yetmedi. Sol tarafımdan aşağıya doğru iyice çekti. Ondan sonra kanlar akmaya başladı. Şaşırdım, 'Yapmaz' diye düşündüm."

"'DAHA ÖLDÜRMEDİM NEREYE GİDİYORSUN' DEDİ"

Tekrar daha büyük bir bıçak almaya gitti. Bu arada ben de 'Anne bu adam beni kesti ne olur beni kurtarın' diye bağırmaya başladım. Bir yandan pencereyi açıp, annem ve babamın da yardımıyla kendimi dışarı attım. Biz annemle hastaneye giderken, arkamdan 'Daha öldüremedim nereye gittin Esra' diye bağırıp, peşimizden gelmek istemiş ama komşularımız engel olmuş."





"PSİKOLOJİMİZ BOZULDU"

Olayın ardından çocuklarının da psikolojisinin bozulduğunu belirten Oymak, "Olay sırasında çocuklarım eşime sarılıp, 'Baba yapma, baba yapma' diye diye ağlıyordu ama hiçbir şekilde engel olamadılar. Hatta bir ara onlara bile yöneldi. Yaşadıklarımdan sonra gözüme uyku girmiyor. Psikolojim bozulduğu için olsa gerek uykumda elimi sürekli boynuma atıp, çekiyormuşum. En küçük kızım da dün yanımda yatarken uykusundan sıçrayarak uyandı." diye konuştu.

"KIZIMI ÖYLE GÖRÜNCE DONDUM KALDIM"

Olay günü kızının yaşadıklarını görünce şok olduğunu söyleyen baba Celal Ateş, "Tam geldiğimizde kızım evin penceresindeydi. Kızımın arkasından sarılıp, bıçağı dayamıştı. Öldüreceğini söylüyordu. Kızım da karşı apartmanlardaki insanlar da 'Yapma' diye bağırıyordu. Dondum kaldım. Şoktaydım. Bir şey desem öfkeyle kızımın boğazını kesebilirdi." dedi.

"BÖYLELERİ ÇOĞALDIKÇA KADIN ÖLÜMÜ DE ÇOĞALIR"

Kızını o halde gören anne Cemile Ateş ise "Böylelerini kesinlikle bırakmasınlar. Böyleleri çoğaldıkça kadınların ölümü de çoğalır." ifadelerini kullandı.