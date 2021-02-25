Manisa'da büyük ikramiye isabet eden bayinin sahibine tuzak

Milli Piyango'nun yılbaşı büyük ikramiyesinin isabet ettiği bayinin işletmecisi, kendisine çıktığını söyleyerek dolandırıcılık girişiminde bulunan şahıs hakkında şikayette bulundu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi üzerinden dolandırıcılık girişimi yaşandı.

100 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek bileti satan bayi Süleyman Gezer, piyango talihlisi olduğunu söyleyerek kendisini dolandırmaya çalıştığını öne sürdüğü kişiden şikayetçi oldu.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Gezer, yeni yılın ikinci gününde bir kişinin kendisine mesaj attığını söyledi.

"500 BİN LİRA HEDİYE EDECEĞİNİ SÖYLEDİ"

İsminin M.T. olduğunu belirten kişinin söz konusu bileti kendisinin aldığını iddia ettiğini dile getiren Gezer, "İkramiyenin kendisine çıktığını öne süren sözde talihli, bana hediye olarak 500 bin lira vereceğini söyleyerek EFT için gerekli 6 bin lira 410 lirayı göndermemi istedi. Bunu bana yollayacağı paradan kesmesini söyledim. 'Süleyman öyle olmaz, önce senin EFT yapman lazım.' dedi. Çevremdekiler uyarınca ben de dolandırıcı olduğunu anladım." diye konuştu.

ASIL TALİHLİYE ULAŞILAMADI

Şüpheliyle yaptığı görüşmeler ve mesaj kayıtlarının elinde olduğunu, başkalarının canını yakmaması için suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Gezer, gerçek talihlinin ise henüz kendisine ulaşmadığını sözlerine ekledi.