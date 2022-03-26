Manisa'da çaldıkları eşyaları, hurdacıya satarken yakalandılar

Bir bağ evinden çaldıkları demir merdiven, kapı ve yaklaşık 10 bin lira değerindeki aydınlatmayı hurdacıya satmaya çalışan 3 şüpheli, ekiplerin ortak çalışmasıyla yakalandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Yeniharmandalı Mahallesi’nde bir bağ evinde yaşayan M.B.K.'nın tüm demir ve alüminyum kapı, pencere ve 10 bin TL değerindeki aydınlatmaları çalındı.

M.B.K. durumu hemen jandarmaya bildirdi. Hırsızlık olayı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları geniş çaplı araştırma sonucunda hırsızların olay yerine araç ile geldiğini tespit etti.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Aracın Turgut Özal Mahallesi’nde bir hurdacının önünde olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, polis ekiplerinin de desteğiyle, araçtan malzemelerin indirildiği esnada D.B. (23), M.İ. (23) ve V.A. (20) isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

ÇALINAN EŞYALAR TESLİM EDİLDİ

Şüphelilerin çaldığı belirlenen; 3 demir kapı, 1 demir merdiven, 2 alüminyum kapı, 4 alüminyum pencere, 2 demir kasnak, 1 demir malzeme kutusu ve 10 bin TL değerinde olduğu belirtilen 1 adet 20 watt projektöre el konularak, sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.