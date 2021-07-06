Manisa’da çalıntı araçla hayvan hırsızlığı yapan şahıslara suçüstü

Kurban Bayramı öncesi hırsızlık olaylarına karşı denetimler artırıldı. Çalıntı kamyonetle küçükbaş hayvanları çalmak isteyen şahıs, suçüstü yakalandı.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde Kurban Bayramı öncesi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hayvan hırsızlığı olaylarına karşı çalışmalarını sıklaştırdı.

İlçeye bağlı Mütevelli Mahallesi’nde önleyici kolluk devriyesi yapan jandarma ekipleri, hayvan ağıllarının bulunduğu bölgede dolaşan şüpheli kamyoneti takibe aldı.

Takip sonucunda aracın bir hayvan ağılının önünde durduğu ve içerisinden inen bir şahsın demir zinciri kırarak ağılın içerisine girdiği görüldü.

Araca küçükbaş hayvanların yüklediğinin görülmesi üzerine ekipler harekete geçti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Hayvan ağılına giren jandarma ekipleri, şahsı suçüstü yakaladı.

Kimlik kontrolünde hırsızlık şüphelisi A.A.A.A. (18) isimli şahsın Irak uyruklu olduğu tespit edildi.

Olay yeri çevresinde yapılan incelemelerde, gözcülük yaptığı değerlendirilen Y.A. (31) isimli şahıs da yakalandı.

Hayvan ağılı ve içerisinde bulunan küçükbaş hayvanların, Mütevelli Mahallesi’nde ikamet eden N.A isimli şahsa ait olduğu tespit edildi.

ARAÇ, SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Ayrıca olayda kullanılan aracın yapılan sorgulamanın ardından aynı mahalleden İ.T. isimli şahsa ait olduğu belirlendi. İ.T ile iletişime geçildi.

Aracın, A.A.A.A. isimli şahıs tarafından hırsızlık olayında kullanılmak üzere çalındığı tespit edildi.

Gerekli incelemelerin ardında araç, asıl sahibi olan İ.T’ye teslim edildi.

N.A. ve İ.T., olayın şüphelisi A.A.A.A’dan şikayetçi oldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şüpheli şahıslar alınan ifadelerinin ardından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.