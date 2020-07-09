Manisa’da çalışan motorlu testerenin üzerine düştü, öldü

48 yaşındaki çiftçinin ölümü ile ilgili polis ekiplerinin soruşturma başlattığı öğrenildi.

Manisa'nın Salihli ilçesi Yılmaz Mahallesi, Pınar Sokak'taki evinin bahçesinde dün öğleden sonra motorlu testere ile odun kesmeye çalışan Mustafa Barış (48), bir ara ayağının kayması sonucu dengesini kaybetti.

Çalışır vaziyetteki motorlu testerenin üzerine düşen Barış'ın, göğsünde kesik meydana geldi.

ACI İÇİNDE FERYAT ETTİ

Acı içinde kalan Barış'ın feryadına koşan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Barış, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Durumu ağır olan Barış, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, Barış'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.