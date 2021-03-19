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    Manisa'da camı kırıp telefonları çalan hırsız kamerada

    İş yerinin camını taşla kırdıktan sonra telefonları çalan hırsız, polis ekiplerince yakalandı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
    • İHA
    • 19.03.2021 - 16:45
    • Güncelleme : 19.03.2021 - 16:51
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    Manisa'da camı kırıp telefonları çalan hırsız kamerada

    Manisa’nın Salihli ilçesinde bir iletişim ürünleri satan iş yerinin camını taşla kıran hırsızlar içerde bulunan telefonları çalarak kayıplara karıştı.

    ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

    Hırsızların yakalanması amacıyla çalışma başlatan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kameraların inceledikten sonra şüphelinin H.E. (27) olduğunu belirledi.

    Şüpheli H.E. polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla çaldığı 3 telefonla birlikte yakalandı.

    Telefonlar sahibine teslim edilirken, şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheli H.E.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

    HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

    Öte yandan, yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Güvenlik kamera kayıtlarında camı taş atarak kıran şüphelinin, telefonları alarak olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü.

    Manisa da camı kırıp telefonları çalan hırsız kamerada #1

    Manisa da camı kırıp telefonları çalan hırsız kamerada #2

    Manisa da camı kırıp telefonları çalan hırsız kamerada #3

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