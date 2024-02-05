Manisa'da camide bıçaklı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti Saruhanlı ilçesinde sabah namazı sonrası camide iki arkadaş arasında çıkan tartışmada 1 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı.

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İHA

Manisa'da camide yaşanılan bıçaklı kavgada kan aktı...

3 Şubat Cumartesi günü Saruhanlı ilçesi Çarşı Merkez Camii'nde meydana gelen olayda sabah namazına birlikte giden pazarcı esnafı Feyzullah Demir (36) ile berber esnafı İbrahim G. (35) arasında tartışma çıktı.

Camide arkadaşını bıçakladı

Tartışmanın büyümesiyle İbrahim G., yanındaki bıçakla arkadaşına saldırdı. Aldığı bıçak darbeleri nedeniyle Feyzullah Demir kanlar içinde yere yığılırken, İbrahim G. olay yerinden uzaklaştı.

Tutuklandı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Feyzullah Demir hayatını kaybederken, İbrahim G. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İbrahim G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İbrahim G.'nin psikolojik tedavi gördüğü, Feyzullah Demir’in ise hafif otizmli olduğu öğrenildi.

Kavga anı kameraya yansıdı

Öte yandan camide yaşanan bıçaklı saldırı anının güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)