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    Manisa'da çay içen vatandaşın başına beton parçaları düştü

    Arabaya yaslanarak çay içen Erkan Vançin, tepesinden taşların düştüğünü fark ederek kaçmaya başladı.
    • İHA
    • 24.10.2020 - 11:28
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    Manisa'da çay içen vatandaşın başına beton parçaları düştü

    Manisa'da güvenlik kamerasına korku anlar yansıdı.

    Şehzadeler ilçesinde bir iş hanının çatısındaki beton koparak yere düştü

    Bu sırada çay içen otopark çalışanı Erkan Vançin, başına taş düştüğünü fark etmesiyle hamle yaparak bölgeden kaçtı.

    ÖLÜMDEN SON ANDA KURTULDU

    Vançin’in kaçışı sırasında çatıdan büyük taşlar düşmeye devam ederken, otopark çalışanı ölümden kıl payı kurtuldu.

    Binadan düşen beton parçaları park halinde bulunan araca zarar verdi.

    Çay içerken başına beton parçaları yağdı ViDEO

    Manisa da çay içen vatandaşın başına beton parçaları düştü #1

    "VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARDI"

    Ölümden döndüğünü söyleyen Erkan Vançin, "Sabah 09.00 sıralarında arabaya yaslanmıştım. O sırada taş düşme seslerini duydum. Taşların düştüğünü görünce kaçtım hemen. Herhangi bir yaralanmam yok. Verilmiş sadakamız varmış. Allah korudu." dedi.

    Yaşanan olayın ardından beton düşen bölge, emniyet şeridi çekilerek güvene alındı.

    Manisa da çay içen vatandaşın başına beton parçaları düştü #2

    Manisa da çay içen vatandaşın başına beton parçaları düştü #3

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