Manisa'da çay içen vatandaşın başına beton parçaları düştü

Arabaya yaslanarak çay içen Erkan Vançin, tepesinden taşların düştüğünü fark ederek kaçmaya başladı.

Manisa'da güvenlik kamerasına korku anlar yansıdı.

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Bu sırada çay içen otopark çalışanı Erkan Vançin, başına taş düştüğünü fark etmesiyle hamle yaparak bölgeden kaçtı.

ÖLÜMDEN SON ANDA KURTULDU

Vançin’in kaçışı sırasında çatıdan büyük taşlar düşmeye devam ederken, otopark çalışanı ölümden kıl payı kurtuldu.

Binadan düşen beton parçaları park halinde bulunan araca zarar verdi.

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"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARDI"

Ölümden döndüğünü söyleyen Erkan Vançin, "Sabah 09.00 sıralarında arabaya yaslanmıştım. O sırada taş düşme seslerini duydum. Taşların düştüğünü görünce kaçtım hemen. Herhangi bir yaralanmam yok. Verilmiş sadakamız varmış. Allah korudu." dedi.

Yaşanan olayın ardından beton düşen bölge, emniyet şeridi çekilerek güvene alındı.