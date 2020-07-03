Manisa'da çekicinin çarptığı polis hayatını kaybetti

23 yıllık polis memurunun arkadaşının düğününe gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

İzmir il Emniyet Müdürlüğü'nde görevli ve senelik izninde olan Osman Gölbaşı (46), İstanbul'da arkadaşının nikah törenine katılmak için ablası ve annesiyle yola çıktı.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Gökçeahmet Mahallesi yakınlarında yol kenarında yöresel ürünler satan işletmeden alışveriş yapmak için 35 DKY 03 plakalı otomobilini bankete park eden polis memuru Osman Gölbaşı'ya, otomobilinden indiği sırada arkasından gelen 41 TP 319 plakalı çekici çarptı.

Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

23 YILLIK POLİS MEMURUYDU

Acil servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede polis memuru Osman Gölbaşı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 23 yıllık polis memurunun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.