- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Manisa’da cenaze dönüşü kaza: 3 yaralı
Manisa’da cenaze dönüşü kaza: 3 yaralı
- DHA
- 29.01.2022 - 17:48
Manisa’nın Kula ilçesinde, saat 13.00 sıralarında Kula'nın Sandal Mahallesi'nden gelen ve kavşaktan ilçe merkezine girmek isteyen Selma Gökçe'nin (44) kullandığı otomobil, İzmir- Ankara D400 yolu İlçe Jandarma Komutanlığı kavşağında, Uşak'tan İzmir yönüne giden Şahin Sedat (32) yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
Selma Gökçe, hurdaya dönen otomobilin içinden kendi imkanları ile çıktı.
Otomobildeki Ayşe Poyraz (48), Hanım Dingin (36) ve Yasemin Mısırlı (57) ağır yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
ARAÇLAR KALDIRILDI
Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D400 yolunun İzmir yönünden trafik, bir süre tek şeritten sağlandı.
Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla bir süre kapalı kalan yolda ulaşım, normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
CENAZEDEN HASTANEYE GELDİLER
Öte yandan otomobildeki 4 kişinin, Sandal Mahallesi'nde yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra ilçeye dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi. Yaralıların cenazedeki yakınları da kazayı duyunca hastaneye geldi.