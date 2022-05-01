Petrol
106.08
-1.10%
Euro
15.66
0.65%
Dolar
14.85
0.41%
Altın
905.75
0.58%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
585.093
1.23%
BTXN Coin
18.03
-6.48%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Manisa'da cep telefonu hırsızlığı kameraya takıldı

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir şahıs boş cep telefonu kutusu ile dolu cep telefonu kutusunu değiştirerek, 4 bin 500 TL'lik cep telefonu çalarak kayıplara karıştı.
    • 01.05.2022 - 19:06
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 19:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa'da cep telefonu hırsızlığı kameraya takıldı

    Manisa'nın Turgutlu ilçesi Altay Mahallesi Cevdet Öktem Caddesi üzerinde meydana gelen olayda işletme sahibi Kemal Aygün kısa süreliğine telefoncu dükkanını oğluna emanet etti.

    Cep telefonu dükkanına müşteri gibi giren şahıs elindeki boş kutu ile dolu kutuyu küçük yaştaki çocuğun dalgınlığından istifade ederek yer değiştirdi.

    Güvenlik kamerasına böyle yansıdı

    Yaşanan hırsızlık olayı işyerinin güvenlik kamerasına yansırken işletme sahibi Kemal Aygün, 4 bin 500 TL değerindeki cep telefonunun çalındığını ifade etti.

    İş yeri sahibi Aygün güvenlik kamerası görüntülerini polise vererek şikayetçi olduğunu söyledi.

    Manisa'da cep telefonu hırsızlığı kameraya takıldı VİDEO

    Manisa da cep telefonu hırsızlığı kameraya takıldı #1

    Manisa da cep telefonu hırsızlığı kameraya takıldı #2


    İlginizi Çekebilir

    Almanya’da 13 yaşındaki Türk genci hakem oldu
    Futbol

    Almanya’da 13 yaşındaki Türk genci hakem oldu

    Samsun'daki şampiyonluk kutlamasında kaza: Kaçan sürücü yayaya çarptı
    3. Sayfa

    Samsun'daki şampiyonluk kutlamasında kaza: Kaçan sürücü yayaya çarptı

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin
    Tesla

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin

    Görüş Bildir