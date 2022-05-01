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Manisa'da cep telefonu hırsızlığı kameraya takıldı

Manisa'da cep telefonu hırsızlığı kameraya takıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir şahıs boş cep telefonu kutusu ile dolu cep telefonu kutusunu değiştirerek, 4 bin 500 TL'lik cep telefonu çalarak kayıplara karıştı.