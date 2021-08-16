Euro
9.9682
0%
Dolar
8.461
0.08%
Altın
486.13
0.05%
Borsa
1.455
0.53%
Bitcoin
397.000
-1.34%
EXEN Coin
27.27
1.00%
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    Manisa’da çiftlik evinin kapalı garajında yangın

    Çiftlik evinin kapalı garaj kısmında, salça yapımı sırasında yüksek ısının çatıyı tutuşturmasıyla yangın çıktı. Yangın sonrası, garajda 200 bin liralık zarar meydana geldi.
    • DHA
    • 16.08.2021 - 17:52
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 17:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa’da çiftlik evinin kapalı garajında yangın

    Manisa’nın Kula ilçesine bağlı İbrahimağa Mahallesi'nde yaşayan Şerif Çakır'ın çiftlik evinin kapalı garaj kısmında, bugün öğle saatlerinde yangın çıktı.

    Garaj yanındaki ocakta salça yapımında kullanılan cam şişelerin kaynatılması anında, yüksek ısı nedeniyle çatı tutuşmaya başladı.

    Garajda bulunan mazot bidonları yangını büyütünce, garajdaki traktör de yandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

    Manisa’da çiftlik evinin kapalı garajında yangın VİDEO

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yaklaşık olarak 200 bin lira maddi zarar meydana geldi.

    Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

    Manisa’da çiftlik evinin kapalı garajında yangın #1

    Manisa’da çiftlik evinin kapalı garajında yangın #2

    Manisa’da çiftlik evinin kapalı garajında yangın #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir