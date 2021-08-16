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- Manisa’da çiftlik evinin kapalı garajında yangın
Manisa’da çiftlik evinin kapalı garajında yangın
Çiftlik evinin kapalı garaj kısmında, salça yapımı sırasında yüksek ısının çatıyı tutuşturmasıyla yangın çıktı. Yangın sonrası, garajda 200 bin liralık zarar meydana geldi.
- DHA
- 16.08.2021 - 17:52
- Güncelleme : 16.08.2021 - 17:55
Manisa’nın Kula ilçesine bağlı İbrahimağa Mahallesi'nde yaşayan Şerif Çakır'ın çiftlik evinin kapalı garaj kısmında, bugün öğle saatlerinde yangın çıktı.
Garaj yanındaki ocakta salça yapımında kullanılan cam şişelerin kaynatılması anında, yüksek ısı nedeniyle çatı tutuşmaya başladı.
Garajda bulunan mazot bidonları yangını büyütünce, garajdaki traktör de yandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Manisa’da çiftlik evinin kapalı garajında yangın VİDEO
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaklaşık olarak 200 bin lira maddi zarar meydana geldi.
Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.