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    Manisa'da cinayet şüphelisi su kuyusunda yakalandı

    Bir arazide boğazından tabancayla vurularak yaralanan Mehmet Türk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, polis, şüpheli H.E.'yi saklandığı su kuyusunda yakalayıp, gözaltına aldı.
    • DHA
    • 09.02.2022 - 15:30
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    Manisa'da cinayet şüphelisi su kuyusunda yakalandı

    Manisa'nın Ahmetli ilçesi Barbaros Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda Mehmet Türk, bir akaryakıt istasyonun arkasındaki tarım arazisinde boğazından tabancayla vurulmuş olarak bulundu.

    BOĞAZINDAN SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Türk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    ZANLI SU KUYUSUNUN İÇİNDE YAKALANDI

    Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin H.E. olduğunu belirledi. H.E., suç aleti tabancayla, olay yerinin yakınındaki bir su kuyusunun içinde yakaladı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Gözaltına alınan H.E.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

    Manisa da cinayet şüphelisi su kuyusunda yakalandı #1

    Manisa da cinayet şüphelisi su kuyusunda yakalandı #2


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