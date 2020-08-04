Manisa'da cinnet vakası: Vurduğu karısı ağır yaralı

Cinnet geçiren yaşlı adam önce eşini, sonra kendini tüfekle vurdu. Adam olay yerinde hayatını kaybederken, karısının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi'nde yaşlı bir adam, cinnet geçirdi.

79 yaşındaki Halil T., evinin avlusunda ilk önce 76 yaşındaki eşi Necla T.'ye tüfekle ateş etti.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Karısını ağır yaralayan Halil T., daha sonra aynı tüfekle intihar etti. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı kadının durumun ağır olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerinde hayatını kaybeden Halil T.'nin cesedi, Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken Ahmetli İlçe Jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.