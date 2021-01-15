Manisa'da cinsel içerikli kaçak ürünlere el koyuldu

Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilden, cinsel içerikli kaçak ürünler çıktı. Olayla ilgili 1 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde emniyet, kaçakçılıkla mücadele kapsamında denetim gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, cinsel içerikli ürün getiren, satışını ve dağıtımını yaptığı belirlenen Harun K.(43) yönetimindeki 35 ACR 82 plakalı otomobili durdurdu.

GÜMRÜK KAÇAĞI ÜRÜNLER BULUNDU

Araçta yapılan aramada, farklı markalarda 243 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli hakkında, '5607 Sayılı Kaçakçılık Kanuna Muhalefet Etmek' suçundan yasal işlem yapıldı. Harun K., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.