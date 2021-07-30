Manisa'da çocukluk arkadaşını öldürdü

Tartıştığı çocukluk arkadaşını sırtından vurarak öldüren katil zanlısı, izini kaybettirdi. Polis şimdi zanlının peşinde…

Manisa’nın Soma ilçesinde yaşayan Mustafa Ş. (26) ile çocukluk arkadaşı Doğukan Kahraman (25) arasında gece saat 23.30 sıralarında gittikleri Atatürk Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Mustafa Ş., belinden çıkardığı tabanca ile arkadaşı Doğukan Kahraman'ı sırtından vurdu.

TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Şüpheli kaçarken, Kahraman, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Doğukan Kahraman, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS, KATİLİ ARIYOR

Kahraman'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri Mustafa Ş.’yi yakalamak için çalışma başlattı.