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    Manisa'da çocukluk arkadaşını öldürdü

    Tartıştığı çocukluk arkadaşını sırtından vurarak öldüren katil zanlısı, izini kaybettirdi. Polis şimdi zanlının peşinde…
    • DHA
    • 30.07.2021 - 12:00
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 12:19
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    Manisa'da çocukluk arkadaşını öldürdü

    Manisa’nın Soma ilçesinde yaşayan Mustafa Ş. (26) ile çocukluk arkadaşı Doğukan Kahraman (25) arasında gece saat 23.30 sıralarında gittikleri Atatürk Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Kavga sırasında Mustafa Ş., belinden çıkardığı tabanca ile arkadaşı Doğukan Kahraman'ı sırtından vurdu.

    TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Şüpheli kaçarken, Kahraman, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Doğukan Kahraman, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Manisa da çocukluk arkadaşını öldürdü #1

    POLİS, KATİLİ ARIYOR

    Kahraman'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Polis ekipleri Mustafa Ş.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

    Manisa da çocukluk arkadaşını öldürdü #2

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