Manisa’da DEAŞ ve PKK operasyonunda 5 tutuklama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ ve PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 5’i tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından DEAŞ terör örgütü içerisinde ve çatışma bölgeleri ile bağlantılı olarak faaliyet gösteren şahısların yakalanmasına yönelik 17 Aralık 2021 tarihinde Manisa merkezli Hatay, İstanbul ve Aydın’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Terör örgütü içerisinde çeşitli faaliyetler yürüttüğü belirlenen ve gözaltına alınan şüphelilerden M.A.M.M., A.T., M.E.M.A., M.M.A.L.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şüphelilerden A.A. adli kontrol şartı ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakılırken M.I.A.A., A. W. J.L. ve M.H.A. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Öte yandan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesi yönelik de düzenlenen operasyonda PKK/KCKYPG/PYD terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü şeklinde bilgiler elde edilen Suriye uyruklu Z.A. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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