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    Manisa'da demir çubukla kafasına vurulan kişi hayatını kaybetti

    Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan kavgada kafasına demir çubukla vurulan 42 yaşındaki İsrafil İnce hayatını kaybetti.
    • 19.07.2022 - 20:28
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 21:06
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    Manisa'da demir çubukla kafasına vurulan kişi hayatını kaybetti

    Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden bir fabrika inşaatında, 42 yaşındaki İsrafil İnce ile 40 yaşındaki Erkan S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erkan S, demir çubukla İnce'nin kafasına vurdu.

    Hastaneye kaldırıldı

    Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İnce'yi Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırdı.

    Kurtarılamadı

    İnce, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    AA'nın haberine göre şüpheli Erkan S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Manisa'da demir çubukla kafasına vurulan kişi hayatını kaybetti VİDEO


    Manisa da demir çubukla kafasına vurulan kişi hayatını kaybetti #1


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