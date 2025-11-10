Manisa'da dereye atık su bırakan işletmeye suçüstü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Zabıta ekipleri, Jandarma ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personelleriyle birlikte bölgede inceleme yaptı. Denetim sonucunda, işletmenin atık sularını mevzuata aykırı biçimde dereye boşalttığı belirlendi.

DOĞAYA VE TARIMA ZARARI TESPİT EDİLDİ

Denetim sırasında çevredeki ağaçların ve tarım alanlarının kirli su nedeniyle olumsuz etkilendiği tespit edildi. Ekipler, çevresel zararın boyutunu belirlemek üzere numune çalışmaları gerçekleştirdi.

Yetkililer, çevreyi kirleten tesislere yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, benzer ihlallerde gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını vurguladı.