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    Manisa'da devrilen tırdaki alkol şişeleri yola saçıldı

    İzmir-Ankara E-96 karayolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu, taşıdığı şişe kutuları yola dağıldı.
    • 11.05.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 17:56
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    Manisa'da devrilen tırdaki alkol şişeleri yola saçıldı

    Ankara'dan İzmir'e gitmek isteyen 33 yaşındaki A.Ö. kontrolündeki 06 FU 0791 olakalı tır, Manisa'da yağmura yakalandı.

    Yolun kayganlaşmasıyla kontrolden çıkan tır, bir süre sonra devrildi.

    Alkol kutuları yola dağıldı

    İHA'nın aktarımına göre, kazada tır sürücüsü hafif yaralanırken, tırda yüklü alkol kutuları ise yola saçıldı.

    Yol üzerindeki trafik akışı durduruldu

    Yola saçılan malzemelerin kaldırılması çalışmaları devam ederken, İzmir istikametine trafik akışı ise Mersinli Mahallesi içinden sağlandığı öğrenildi.

    Manisa da devrilen tırdaki alkol şişeleri yola saçıldı #1

    Manisa da devrilen tırdaki alkol şişeleri yola saçıldı #2


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