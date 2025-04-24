Manisa'da devrilen traktörün liseli sürücüsü öldü

DHA
Manisa'nın Salihli ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde 18 yaşındaki Emirhan Yiğen'in kullandığı traktör devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekipleri traktörün altında kalan Yiğen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Emirhan Yiğen'in Şehit Mustafa Serin İmam Hatip Lisesi'nde 12. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
Yiğen'in cenazesi Karaağaç Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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