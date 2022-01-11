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Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Akhisar ilçesinde, seyir halindeki traktörün direksiyon hakimiyetini kaybeden Mustafa Yılmaz(64), traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
- DHA
- 11.01.2022 - 05:39
Manisa'nın Akhisar ilçesi Tütenli mahallesindeki ormanlık alandan eve gitmek için seyir halinde olan Mustafa Yılmaz'ın kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Olayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.
Yılmaz'ın cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.