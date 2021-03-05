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    Manisa'da dilencinin üstünden 14 bin lira çıktı

    Cadde üzerinde dilencilik yapan işitme ve konuşma engelli bir şahsın üzerinden çıkan 14 bin 135 liraya, zabıta tarafından el koyuldu.
    • İHA
    • 05.03.2021 - 10:47
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 11:15
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    Manisa'da dilencinin üstünden 14 bin lira çıktı

    Manisa Sarıgöl’de esnafı dolaşarak para toplayan birinin olduğu ihbarını alan Sarıgöl Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri harekete geçti.

    Cadde üzerinde şahsı yakalayan ekipler, dilencilik yapan kişinin üzerinde yaptığı aramada yüklü miktarda para buldu.

    PARALARA EL KOYULDU

    Denizli'den geldiği ve isminin R.Ç. olduğu öğrenilen konuşma ve işitme engelli şahsın üzerinden toplam 14 bin 135 TL çıktı. Tutanakla üzerinden çıkan paralara el konulan R.Ç., Denizli'ye geri gönderildi.

    Manisa da dilencinin üstünden 14 bin lira çıktı #1

    PARALAR KAMUYA AKTARILDI

    Sarıgöl Belediyesi Zabıta Amiri Erdoğan Akdeniz, ’’Esnaftan gelen şikayet üzerine ekiplerimiz tarafından alınan R.Ç. adlı şahsın üzerinden 14 bin 135 TL para çıktı. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesine göre mülkiyeti kamuya aktarılmak üzere işlem yapılarak, üzerinden çıkan paralara tutanakla el konuldu.’’ dedi.

    Manisa da dilencinin üstünden 14 bin lira çıktı #2

    Manisa da dilencinin üstünden 14 bin lira çıktı #3

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