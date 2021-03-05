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Manisa'da dilencinin üstünden 14 bin lira çıktı

Manisa'da dilencinin üstünden 14 bin lira çıktı

Cadde üzerinde dilencilik yapan işitme ve konuşma engelli bir şahsın üzerinden çıkan 14 bin 135 liraya, zabıta tarafından el koyuldu.