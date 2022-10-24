Manisa’da, direksiyon eğitmeni tarafından vurulan genç kız yaşamını yitirdi

Direksiyon eğitmeni Önder Lafçı tarafından kaçırılmaya çalışılan ve çıkan arbedede sırtından vurulan Hilal Sultan Kırgöz, yaşam mücadelesini kaybetti.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, 6 Eylül günü öğle saatlerinde bir sürücü kursunda eğitmenlik yapan Önder Lafçı, daha önce direksiyon kursu verdiği Hilal Sultan Kırgöz'ün (21) evinin önüne gelip, zorla hafif ticari aracına bindirmek istedi.

Genç kızın direnmesi üzerine Lafçı, Kırgöz’ün başına silah dayadı. Mahalle sakinleri olaya müdahale etti.

Çıkan arbededen faydalanan Lafçı, kaçmaya çalışırken Kırgöz’ü sırtından vurdu.

DHA’nın haberine göre; Hilal Sultan Kırgöz kanlar içinde yere yığılırken, Lafçı ise yoldan geçen bir kamyonetin kasasına binerek kaçtı.

Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Merkezefendi Hastanesi'ne kaldırılan Kırgöz, buradaki ilk müdahalenin ardından da Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Kırgöz, burada bir hafta yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Kırgöz'ün sırtındaki kurşun ise bu ay başında Şehzadeler ilçesindeki bir özel hastanede yapılan ameliyatla çıkartıldı.

Tedavisine burada devam edilen Hilal Sultan Kırgöz, dün saat 23.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Hilal Sultan Kırgöz'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adlı Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

Katil zanlısı tutuklandı

Öte yandan olayın ardından aynı gün, saklandığı Buca ilçesindeki bir bağ evinde yakalanan Önder Lafçı ise tutuklandı.