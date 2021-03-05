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    Manisa'da doğan 4 ayaklı civciv yaşayamadı

    4 ayaklı olarak doğması ile dikkat çeken civciv, yürüme ve beslenme zorluğu çekti. Civciv, sadece 2 gün yaşayabildi.
    • AA
    • 05.03.2021 - 12:31
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 12:36
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    Manisa'da doğan 4 ayaklı civciv yaşayamadı

    Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, evinde tavuk besleyen Hacer Han'ın kuluçkaya koyduğu 5 yumurtadan, 22 gün sonra civcivler çıktı.

    Doğan civcivlerden birinin, 4 ayaklı olduğu fark edildi.

    YÜRÜYEMEDİ

    Yürümekte ve beslenmekte zorlanan civciv, 2 gün hatta kalabildi.

    Manisa da doğan 4 ayaklı civciv yaşayamadı #1

    “DUYAN GÖRMEYE GELDİ”

    Civcivin sahibi Han, 4 ayaklı civcivi görünce çok şaşırdıklarını ifade ederek şu sözleri kaydetti:

    "Allah'ın yarattığı bir canlı işte, çok şaşırdık. Doğal bir tavuktu, herhangi bir kimyasal yem yemedi, köy yumurtasıydı. Duyunca görmeye gelen çok kişi oldu, meraktan herkes gelip baktı, fotoğraflarını çektiler.“

    Manisa da doğan 4 ayaklı civciv yaşayamadı #2

    YAŞATAMADIK

    Han sözlerine şu şekilde devam etti:

    “Beslensin diye çok uğraştım. Yürüyemediği için diğer civcivler üzerine basıyordu. Yaşatamadık, bu sabah telef oldu."

    Manisa da doğan 4 ayaklı civciv yaşayamadı #3

    Manisa da doğan 4 ayaklı civciv yaşayamadı #4

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